Идею США копировать российское оружие «Ростех» назвал воровством

Москва, , 11:22 — REGNUM Госкорпорация «Ростех» не против обсуждать с Соединёнными Штатами вопрос производства аналогов российских пулемётов, однако настаивает на том, чтобы эта работа велась легально и по всем правилам. Об этом заявили в госкорпорации, комментируя намерение Вашингтона начать производство на своей территории копий российского оружия.

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Отмечается, что для легального производства стрелкового оружия требуется согласование с «Рособоронэкспортом».

"В противном случае речь идёт о незаконном копировании российских разработок. Проще говоря — о воровстве»,— сообщили журналистам в «Ростехе».

В госкорпорации также отметили, что инициатива США наладить производство аналогов именно российских пулемётов в очередной раз подтверждает надёжность и качество российского оружия.

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Как сообщало ИА REGNUM, силы специального назначения армии Соединённых Штатов задумали запустить на территории США производство российского оружия. По данным издания The National Interest, главное управление войск специального назначения министерства обороны США (SOCOM) готово предоставить американским оружейным компаниям гранты на создание копий и производство аналогов пулемёта Калашникова, модернизированного и тяжёлого пулемёта НСВ.