Назарбаев назвал способы повышения иммунитета от радикализма

Астана, , 11:20 — REGNUM Образование является основой устойчивого иммунитета к идеям радикализма в любых формах, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на VI съезде мировых и традиционных религий в Астане. Об этом 10 октября сообщает агентство «Казинформ».

Глава государства подчеркнул, что чрезвычайно важное значение имеет религиозное образование. Назарбаев добавил, что мировые и традиционные религии могли бы проводить работу по отделению религиозных ценностей от политических идеологем.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября Нурсултан Назарбаев предложил создать на базе съезда мировых и традиционных религий информационный портал для укрепления мира и согласия на глобальном уровне.

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