Губернатор Кузбасса намерен изменить жизнь всего региона за 1000 дней

Кемерово, , 11:00 — REGNUM Власти Кемеровской области готовятся к празднованию 300-летия со дня образования региона, которое пройдёт 6 июля 2021 году. Накануне, 9 сентября, состоялось заседание коллегии областной администрации, на котором губернатор Сергей Цивилёв заявил, что празднование юбилейной даты должно стать значительным событием для каждого кузбассовца и праздником для жителей всей страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«11 октября будет дан старт подготовки к 300-летию Кузбасса — 1000 дней до праздничной даты, до 6 июля 2021 года. За это время нам предстоит проделать огромную работу, изменить жизнь региона и его жителей в лучшую сторону. И вместе, объединившись, мы достигнем цели, сделаем Кузбасс одним из лучших регионов страны», — сказал Цивилёв.

Как уточнил заместитель губернатора Денис Шамгунов, план подготовки к знаменательной для Кузбасса дате является частью мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития региона. Он включает строительство, ремонт, реконструкцию и ввод в эксплуатацию социальных и инвестиционных объектов.

Так, раздел «Человеческий капитал» включает в себя четыре направления. Например, в рамках «Забота о здоровье — сильный регион» планируется открыть и оснастить пять ФАПов, приобрести в 71 детскую поликлинику медицинское оборудование, реконструировать здание для поликлиники Новокузнецкого клинического онкодиспансера, завершить строительство городской больницы в Междуреченске и так далее.

Самым масштабным проектом в направлении «Молодые профессионалы — будущее Кузбасса» станет создание в городе Кемерово Президентского кадетского училища на 840 учащихся.

А в рамках направления «Комфортная среда — новое качество жизни» планируется благоустроить 300 парков и скверов, отремонтировать дворы, а также переселить граждан из аварийного жилья.

В направлении «Традиции Кузбасса — новые возможности» запланировано создание культурно-образовательного и музейно-выставочного комплекса. По словам кемеровских властей это беспрецедентный в России по своим масштабам проект.

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«Экономический рост», «Поддержка предпринимательства — перезагрузка и рост», «Транспортный прорыв — современная инфраструктура», «Экологическая безопасность» — это те направления, по которым власти планируют провести масштабную работу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 августа 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О праздновании 300-летия образования Кузбасса в 2021 году».

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Позже губернатор региона Сергей Цивилёв (на тот момент пребывавший ещё в статусе врио) заявил, что на празднование в 2021 году будут приглашены все субъекты страны.

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