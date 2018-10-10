Парламент Ингушетии собрался пересмотреть результаты голосования о границе

Магас, , 10:54 — REGNUM В Ингушетии назначено на 10 октября внеочередное заседание парламента, на котором будут пересмотрены результаты голосования по закону об административной границе с Чечней. В повестке дня четыре вопроса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе законодательного собрания. Докладчиком по всем назначен председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Бейал Евлоев.

Среди них вопрос, которого добивались участники митинга, проходящего на центральной площади в Магасе с 4 октября — о признании недействительным протокола счетной комиссии Народного собрания при рассмотрении проекта республиканского закона «Об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой». В связи с этим будет рассмотрен и вопрос о признании недействительным постановления парламента от 4 октября 2018 года.

Следующие два вопроса посвящены рассмотрению проекта двух новых законов «Об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» и «О признании утратившим силу закона Республики Ингушетия «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой».

Пока неизвестно, сколько парламентариев собрались на заседание Народного собрания. Накануне, в соцсети распространялись сообщения ряда депутатов и организаторов митинга против «приграничного вопроса» о том, что «свое участие подтвердили только 12 депутатов, в то время как для проведения процедуры необходимо 16».

«Все остальные внезапно разъехались по неотложным делам, выключили телефоны, не ночуют дома», — говорится в сообщении группы «Главком РИ» в Телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября законодательное собрание Ингушетии проголосовало за принятие закона об административной гарнице с Чеченской Республикой. Официально сообщалось, что одобрили законопроект 17 депутатов, трое проголосовали против, еще пятеро — воздержались. Однако позже ряд депутатов заявил, что данные по итогам голосования сфальсифицированы.

Недовольные решением вопроса о границе вышли на площадь. Митинг противников закона продолжается с 4 октября.