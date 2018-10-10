Электротранспорт Ростова-на-Дону вновь передали новому управленцу

Ростов-на-Дону, , 10:45 — REGNUM Ростовский электротранспорт вновь передан новому управленцу. Об этом сообщает сообщество «Ростовский городской транспорт», по сведениям которого новым генеральным директором МУП «Ростовская Транспортная Компания», которое занимается трамвайными и троллейбусными перевозками, а также будет эксплуатировать электробус, назначен Николай Сидоров.

Новый управленец родом из Воронежа. Сидоров ранее возглавлял ООО «Индустриальный парк Гуково», ООО «КамазТехОбслуживание», занимал должность директора по спецтехнике в ОАО «ТФК «Камаз», гендиректором ООО «Русбизнесавто-Ростов».

Напомним, Ростовскую транспортную компанию возглавлял Владимир Шкуденков. нарастило многомиллионный долг перед «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за электроэнергию. Кабинет Шкуденков покинул 1 февраля 2017 года по собственному желанию. В марте 2017 года МУП «РТК» возглавила Елена Дедова. Следующая смена руководства произошла в МУП «РТК» в октябре 2017 года. Тогда кабинет руководителя заняла Елена Щербакова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основным видом деятельности Ростовской транспортной компании является городской электрический транспорт.

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