В Крыму ответили на заявления Киева по резолюции в ГА ООН

Симферополь, , 10:42 — REGNUM Украинские власти, готовящие проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму, пытаются нагнетать международную обстановку вокруг крымского вопроса. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По словам депутата, жители полуострова «полностью удовлетворены» уровнем военной защиты территории республики.

«Украина в очередной раз делает громкие заявления, чтобы нагнетать международную обстановку вокруг крымского вопроса», — цитирует его слова RT.

Также Гемпель отметил, что действия Киева обусловлены приближающимися выборами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко заявил, что украинская сторона подготовила для рассмотрения на Генассамблее ООН проект антироссийской резолюции.