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Назарбаев вручил государственную премию папскому совету Ватикана

Политика

Многие участники форума также удостоены государственных наград

Назарбаев вручил государственную премию папскому совету Ватикана
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нурсултан Назарбаев

Астана, 10 октября 2018, 10:08 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил папскому совету Ватикана премию «За вклад в межрелигиозный диалог», сообщает 10 октября агентство «Казинформ».

Глава государства поблагодарил папский престол за поддержку VI съезда лидеров мировых и традиционных религий. Назарбаев добавил, что многие участники форума также удостоены государственных наград.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в Астане состоялось открытие съезда лидеров мировых и традиционных религий, в котором принимают участие представители 82 делегаций из 46 стран мира.

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