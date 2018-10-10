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Назарбаев призвал религиозных лидеров обратиться к мировому сообществу

Политика

10 октября в Астане открылся съезд лидеров мировых и традиционных религий

Астана, 10 октября 2018, 09:53 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерами мировых и традиционных религий выступить с призывом к мировому сообществу о мире и безопасности, сообщает 10 октября агентство «Казинформ».

Глава государства призвал использовать возможности духовных лидеров и религиозных организаций для налаживания конструктивного диалога между конфликтующими сторонами.

«Предлагаем всем духовным лидерам обратиться к мировому сообществу, к людям, государствам с призывом о мире и безопасности», — добавил президент.

Напомним, 10 октября в Астане открылся съезд лидеров мировых и традиционных религий. В мероприятии принимают участие более 82 делегаций из 46 стран мира.

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Политическая жизнь Казахстана
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