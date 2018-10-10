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Миронов признал проблемы с зарплатами в «Справедливой России»

Политика

Партия поддержала Владимира Путина на выборах президента РФ

Москва, 10 октября 2018, 09:51 — REGNUM  Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов признал, что в партии иногда возникают проблемы с выплатой зарплаты сотрудникам, нынешнюю проблему он связал с тем, что партия не выставила своего кандидата на выборах президента, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

По его словам, в партии «есть проблемы с выплатой зарплаты — такие проблемы иногда возникают, но ничего катастрофического здесь нет».

«Ну вот несправедливость в том, что наша партия, поддержав президента, ничего не получила, — это правда, и об этом газета абсолютно справедливо написала», — заявил Миронов.

Он отметил, что КПРФ выдвинула своего кандидата и получила больше миллиарда рублей, Жириновский — 600 млн рублей.

«Справедливая Россия» накануне намеченного на последние выходные октября съезда, столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. В партии говорят, что сотрудники центрального аппарата несколько месяцев не получают зарплаты, а региональным отделениям приходится урезать штаты, пишет «Коммерсант».

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Выборы президента России 18 марта 2018 года
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