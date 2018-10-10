Законопроект об отмене перевода часов в ЕС столкнулся с трудностями

Брюссель, , 09:39 — REGNUM Среди стран Европейского союза (ЕС) нет единства по поводу готовящейся отмены перехода на летнее и зимнее время, пишет издание Die Welt 9 октября.

Европейская комиссия подготовила соответствующий законопроект, согласно которому последний раз европейцы перевели бы стрелки в марте 2019 года. Он требует утверждения Европейским парламентом и странами не позднее марта.

Большинство стран не готовы решить в столь короткий срок, хотят ли они жить в вечном зимнем или вечном летнем времени. Дипломаты говорят, что законопроект не доделан.

Кроме того, результаты опроса граждан ЕС подвергаются критике: выборка не репрезентативна. Например, в опросе приняли участие 3 млн граждан Германии и всего 20 тыс. граждан Италии.

Греция хочет сохранить перевод стрелок, что вовсе не предусмотрено законопроектом. Финляндия, Дания и Нидерланды предпочитают постоянное зимнее время, а Португалия, Кипр и Польша — постоянное летнее. При этом в Европе существует три часовых пояса.

Как сообщало ИА REGNUM, 4,6 млн европейцев приняли участие в опросе об отмене перевода часов. Более 80% респондентов высказались «за». В конце августа глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер пообещал реализовать желание граждан.

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