Вице-президент Индонезии: «Местным властям следует поучиться у военных»

Джакарта, , 09:29 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что гражданскому правительству необходимо поучиться у военных кризисному управлению, сообщает Antaranews.

Юсуф Калла отметил, что во время стихийных бедствий, которые часто случаются на территории Индонезии, «местные органы власти начинают паниковать и теряют контроль в управлении».

«Гражданское правительство должно изучить кризисное управление, применяемое армией в борьбе со стихийными бедствиями, чтобы в будущем они могли работать, а не паниковать», — добавил вице-президент, вспоминая природную катастрофу в Аче и недавнее землетрясение и цунами в Центральном Сулавеси.

«Когда что-то происходит, должна быть строгая процедура, как у военных», — добавил Юсуф Калла.

Вице-президент поручил агентству государственного управления изучить этот вопрос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,5 и вызванное им цунами обрушилось на Центральный Сулавеси 28 сентября 2018 года. По официальным данным, жертвами землетрясения стали больше 2 тыс. человек.