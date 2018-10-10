Франция и Япония отметили 160-летие установления дипотношений

Париж, , 09:00 — REGNUM Франция и Япония отметили 160-ю годовщину подписания 9 октября 1858 года договора о мире, дружбе и торговле, что позволило им установить дипломатические отношения. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

«Год был отмечен рядом двусторонних встреч на высшем уровне, а именно визитом в Японию главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана 26−29 января, визитом главы МИД Японии Таро Коно во Францию 12−14 июля по случаю начала культурного сезона «Japonismes 2018», а также визитом во Францию наследного принца Японии Нарухито с 7 по 14 сентября 2018 года», — говорится в заявлении МИД.

Стороны связаны привилегированным партнерством с 2013 года.

Франция и Япония, которые будут председательствовать в «Большой семерке» и «Большой двадцатке» в 2019 году, выступают за укрепление многополярности в международных отношениях, борьбу с изменением климата и противодействие терроризму.

Напомним, Япония является вторым по величине торговым партнером Франции в Азии и ведущим азиатским инвестором во Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 58-летний принц Нарухито займет место своего отца, 84-летнего императора Акихито, в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Europe1: почему будущий император Японии был удостоен встречи с Макроном?