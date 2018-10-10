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В Казахстане назвали инструмент решения глобальных «застарелых проблем»

Политика

10 октября в Астане открылся съезд лидеров мировых и традиционных религий

Астана, 10 октября 2018, 08:57 — REGNUM  Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане должен стать инструментом решения «застарелых проблем», заявил 10 октября руководитель секретариата съезда Касым-Жомарт Токаев, сообщает агентство «Казинформ».

Он отметил, что именно сейчас важно наполнить содержанием деятельность съезда, так как в мире возникают новые вызовы глобальной стабильности и безопасности. Среди таких вызовов Токаев назвал войну в Сирии, убийство верующих, разрушение культовых сооружений, религиозных объектов и памятников всемирного наследия.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и имам университета аль-Азхара Ахмад ат-Тайеб обсудили развитие межконфессиональных отношений.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев встретился с имамом университета аль-Азхар

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Политическая жизнь Казахстана
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