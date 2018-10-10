В Оренбуржье намерены повысить транспортный налог

Оренбург, , 08:45 — REGNUM В Оренбургской области губернатор внес в заксобрание законопроект о повышении транспортного налога. Обращаясь к спикеру, глава Оренбуржья просил рассмотреть предлагаемые изменения на ближайшем заседании регионального парламента. Проект документа находится в открытом доступе, он предполагает отмену нулевой ставки для владельцев маломощных автомобилей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что в 2011 году депутатский корпус проголосовал за отмену транспортного налога для тех, кто является собственником машины, чья мощность менее 100 лошадиных сил. Автомобили мощностью от 100 до 150 лошадиных сил попадали под ставку, сокращенную вдвое. Основное налоговое бремя легло на плечи владельцев дорогих и мощных авто. Народные избранники посчитали тогда это справедливым.

Спустя семь лет по инициативе губернатора заксобрание вновь вернулось к обсуждению вопроса ставок транспортного налога. Согласно предлагаемым поправкам, от налога освобождается один опекун, попечитель, родитель, усыновитель многодетной семьи. На госучреждения по управлению дорожным хозяйством Оренбургской области льготы предложено не распространять. По оценке финансистов, это привлечет в бюджет 7,214 млн рублей.

С целью повышения доходной части областного дорожного фонда в регионе намерены установить налоговую ставку в 5 рублей на автомобили, которые являются в собственности вторыми и более транспортными средствами мощностью двигателя до 100 лошадиных сил. С 2019 по 20 921 годы планомерно будут повышены ставки для отдельных категорий транспортных средств (мотоциклы, мотороллеры; катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства; яхты и другие парусно-моторные суда и гидроциклы).

Принятие поправок должно привести к увеличению доходов бюджета почти на 80 млн в течение четырех лет — до 2023 года.