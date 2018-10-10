США приняли стратегию борьбы с электромагнитными инцидентами

Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Соединённые Штаты приняли стратегию борьбы с электромагнитными инцидентами. Документ, который распространило министерство внутренней безопасности страны, предполагает комплекс мер по предупреждению об электромагнитных рисках, расширению мер реагирования и защиты инфраструктуры. Речь идёт как о природных явлениях, также называемых космической погодой, так и о возможном применении электромагнитного оружия.

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В документе отмечается, что любые эти проявления могут привести к повреждению или разрушению важной инфраструктуры страны. Такой эффект может получиться из-за «космической погоды», включая выбросы плазмы на Солнце.

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Не менее разрушительной может оказаться и намеренная атака. Она может быть проведена с помощью специальных ядерных зарядов, специализированного неядерного оружия и электромагнитных установок направленного действия.

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