Среда, 10 Октября 2018 года
09:43:54 МСК

США приняли стратегию борьбы с электромагнитными инцидентами

Политика

Как природного характера, так и электромагнитного оружия

Вашингтон, 10 октября 2018, 08:31 — REGNUM  Соединённые Штаты приняли стратегию борьбы с электромагнитными инцидентами. Документ, который распространило министерство внутренней безопасности страны, предполагает комплекс мер по предупреждению об электромагнитных рисках, расширению мер реагирования и защиты инфраструктуры. Речь идёт как о природных явлениях, также называемых космической погодой, так и о возможном применении электромагнитного оружия.

Читайте также: В России начались испытания электромагнитного оружия

В документе отмечается, что любые эти проявления могут привести к повреждению или разрушению важной инфраструктуры страны. Такой эффект может получиться из-за «космической погоды», включая выбросы плазмы на Солнце.

Также в сюжете: Система управления погодой должна быть международной

Не менее разрушительной может оказаться и намеренная атака. Она может быть проведена с помощью специальных ядерных зарядов, специализированного неядерного оружия и электромагнитных установок направленного действия.

Читайте ранее в этом сюжете: Ученые из КНР ведут разработку электромагнитного оружия–рельсотрона

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новая стратегия национальной безопасности США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить