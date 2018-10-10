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Макрон встретился с руководителями стартапов

Политика

Эммануэль Макрон заявил предпринимателям, что Urssaf, орган, собирающий взносы в систему социального обеспечения, является «вашим другом»

Макрон встретился с руководителями стартапов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Париж, 10 октября 2018, 08:34 — REGNUM  Urssaf, орган, собирающий взносы в систему социального обеспечения, является «вашим другом», заверил президент Франции Эммануэль Макрон перед аудиторией руководителей стартапов, восхваляя роль социального обеспечения, сообщает Le Figaro.

Во время встречи президента Франции с предпринимателями на станции F в Париже (бизнес пространство для молодых предпринимателей — прим. ИА REGNUM ), руководители стартапов сообщили, что расходы на социальные нужды не позволяют им нанимать больше сотрудников.

«Мой враг — Urssaf», — заявил один из предпринимателей президенту, подняв волну аплодисментов в аудитории, где собралось около 1500 человек.

«Ваш друг — Urssaf, потому что это то, что есть во Франции, в отличие от Соединенных Штатов, Индии и многих других стран. Когда дело доходит до сбора средств или чего-то еще, в тот день, когда вы больны, у вас нет работы Urssaf вам поможет. Благодаря Urssaf вы можете ничего не платить во многих из этих ситуаций», — объяснил глава государства.

Напомним, Эммануэль Макрон отклонил налоговые льготы для инвестиций в стартапы для физических лиц, напомнив о реформе налога на имущество и о введении фиксированного налога в пользу предпринимателей и инвесторов.

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Политическая жизнь Франции
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