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Назарбаев встретился с имамом университета аль-Азхар

Политика

Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития межконфессионального диалога

Назарбаев встретился с имамом университета аль-Азхар
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нурсултан Назарбаев

Астана, 10 октября 2018, 08:15 — REGNUM  Участие имама университета аль-Азхара шейха Ахмада ат-Тайеба в VI съезде мировых и традиционных религий в Астане имеет важное значение для Казахстана, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе главы государства.

«Ваше участие в Съезде будет большим вкладом в наше общее дело», — добавил президент.

На встрече стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития межконфессионального диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, 10−11 октября в Астане пройдет съезд лидеров мировых и традиционных религий. В мероприятии принимают участие главы нескольких государств. Впервые в съезде участвуют делегации Вьетнама, Сингапура и Узбекистана.

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