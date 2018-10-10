Китай желает развернуть экономические проекты в Анголе

Пекин, , 08:00 — REGNUM Китай и Ангола должны улучшить двусторонние отношения в направлении взаимовыгодного сотрудничества, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, встречаясь в Пекине с президентом Анголы Жоау Лоуренсу, сообщает 9 октября агентство Синьхуа.

«Китай и Ангола являются важными взаимными партнерами, а их двусторонние отношения длительное время были на острие отношений Китая с африканскими странами. Китай надеется продолжить сотрудничество с ангольской стороной с целью укрепления взаимного политического доверия с взаимовыгодными результатами», — заявил Ли.

По его словам, стороны должны объединить свои стратегии развития и полностью имплементировать те решения, которые были достигнуты на Пекинском саммите Форума сотрудничества Китай — Африка, который не так давно завершился в Пекине. В частности, укрепить сотрудничество в сферах инвестиций, промышленности, инфраструктурного строительства по ключевым экономическим направлениям.

Лоуренсу, в свою очередь, отметил, что Ангола намерена наращивать объемы сотрудничества с Китаем в сфере гидроэнергетики, энергетических мощностей, железных дорог, автомобильных дорог, а также по иным направлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай построит в Анголе ГЭС на рекордную для двустороннего сотрудничества между странами сумму — $4,5 млрд. Установленная мощность её должна составить 2,17 млн киловатт, а строительство займет 7 лет.

Читайте также: Китай построит в Анголе ГЭС за рекордные $4,5 млрд

Читайте ранее в этом сюжете: Си Цзиньпин поздравил Жоау Лоуренсу с избранием на пост президента Анголы