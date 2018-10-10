National Interest: Кто заменит Никки Хейли на посту постпреда США в ООН?

Вашингтон, , 07:52 — REGNUM Постоянного представителя США в ООН Никки Хейли, объявившую недавно о том, что она покинет свой пост до конца года, могут заменить либо дочь президента США Дональда Трампа Иванка, его зять Джаред Кушнер, либо посол США в Германии Ричард Гренелл, пишет Кёрт Миллс в статье для американского издания The National Interest.

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О своей грядущей отставке Хейли объявила 9 октября, подчеркнув, что работать в ООН для нее был «честью».

"Посмотрите на прошедшие два года. Посмотрите на то, что произошло с внешней политикой США за эти два года», — отметила она.

«Теперь США уважают. Странам, возможно, не нравится, что мы делаем, но они уважают то, что мы делаем. Они знают, что если мы сказали, что что-то сделаем, мы свое слово сдержим», — добавила она.

По словам одного из бывших высокопоставленных членов администрации США, шаг связан с тем, что она планирует участвовать в следующих президентских выборах. И несмотря на то, что сама Хейли заявила, что не собирается составлять своему начальнику, главе Белого дома Дональду Трампу, конкуренцию в 2020 году, источники автора в Белом доме подчеркивают, что президенту стоит побеспокоиться.

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Другой источник обратил внимание, что ее заявление об уходе с поста постпреда США может быть связано с некоторыми финансовыми нарушениями с ее стороны, схожими с теми скандалами, которые были вокруг главы агентства США по охране окружающей среды Скотта Прюитта и бывшего министра здравоохранения и социальных служб США Томаса Прайса, но источники в Белом доме сомневаются, что ее грядущий уход связан именно с этим. Тем не менее нужно отметить, что о своей отставке Хейли объявила вскоре после того, как верховным судьей был назначен Бретт Кавана, обвиняемый несколькими женщинами в половом насилии.

По предварительным данным, ее место могут занять либо дочь Дональда Трампа Иванка, либо его зять Джаред Кушнер. Хейли демонстративно поблагодарила обоих, как-то оказавшихся в это время в Белом доме. Источники автора также указывают на то, что ее место может занять Ричард Гренелл — посол США в Германии. Он близок советнику по национальной безопасности президента США Джону Болтону, чьи позиции после ухода Хейли лишь укрепятся.

Напомним, с именем Гренелла связан недавний дипломатический скандал в отношениях США и ФРГ. Так, он в интервью американскому правому изданию Breitbart заявил, что позиции консерваторов в ЕС необходимо всячески усиливать. Это заявление, нарушающее Венскую конвенцию 1961 года, вызвало возмущение ряда немецких политиков, потребовавших его высылки из ФРГ.

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