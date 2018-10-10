Десятки тысяч жителей Франции вышли на митинг против политики Макрона

Париж, , 07:57 — REGNUM 9 октября десятки тысяч жителей Франции вышли на демонстрации против социальной политики президента Эммануэля Макрона, передает телеканал N-TV.

Французские средства массовой информации (СМИ) сообщили о 21,5 тыс. демонстрантов на улицах Парижа, в то время как организаторы заявляют о 50 тыс. участников. По данным столичной полиции, в акции протеста приняли участие 11,5 тыс. человек.

Люди вышли с плакатами и растяжками с требованием свободного доступа к высшему образованию, высоких пенсий, равной заработной платы для мужчин и женщин.

На одном из баннеров значилось: «Мы не жалуемся, мы возмущаемся». Это отсылка к недавней фразе президента Макрона, который заявил, что если бы французы меньше жаловались, в стране было бы лучше. СМИ назвали эту демонстрацию «протестом против президента богачей».

По данным полиции, в то же время в Нанте протестовали 5,4 тыс. человек, в Лионе — 4,3 тыс., в Тулузе — 3,7 тыс., а в Ренне 3 тыс. Последний раз такая масштабная акция проходила во Франции весной, когда работники железной дороги протестовали против реформы.

Как сообщало ИА REGNUM, акция протеста была организована профсоюзами. В ней также приняли участие студенты и пенсионеры.

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