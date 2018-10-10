Сигал назвал выдумкой историю со «сговором России и Трампа»

Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Большая часть негативной информации, которая последнее время звучит в адрес России, не имеет под собой никаких оснований, а является выдумкой. Такое мнение в эфире телеканала Fox News высказал голливудский актёр, спецпредставитель Министерства иностранных дел РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал.

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«Я считаю, что во всей этой ситуации присутствует невероятный объем пропаганды против России, и, по моему мнению, большая часть звучащих вещей сфабрикована и не соответствует действительности», — заявил Сигал.

По его мнению, вся история со сговором России и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и что глава Белого дома замешан в этом, — «это всё фантазия». Сигал уверен, что это связано с внутриполитической борьбой в самих США — серьёзными разногласиями между политическими партиями.

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«Им всё равно, законно это или незаконно, аморально ли это — все что угодно, чтобы выиграть эту битву, где верх возьмет их повестка дня», — считает спецпредставитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей голливудский актёр и продюсер Стивен Сигал был назначен в начале августа 2018 года. На этом посту он будет содействовать дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодёжных обменов.

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