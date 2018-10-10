США «по-тихому» вывели с Кипра свою военную базу

Вашингтон, , 07:43 — REGNUM За четыре года функционирования американской военной базы на Кипре из бюджета госдепа США на финансирование инфраструктуры объекта было потрачено свыше $70 млн, после чего авиабаза была «тихо» закрыта в 2017 году, передает телеканал ABC.

Отмечается, что на базе, созданной с целью возможной эвакуации сотрудников американских спецслужб и дипломатов из Ливии, постоянно были дислоцированы пять вертолетов и расквартированы около 40 человек персонала. Также сообщается, что авиабаза была открыта без санкции на то руководящего авиационного совета (AGB) внешнеполитического ведомства США.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября польский министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что решение о размещении военной базы США на территории Польши может быть принято уже весной 2019 года.

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