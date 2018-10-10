Трамп полгода готовил решение об отставке Хейли

Вашингтон, , 07:21 — REGNUM Решение об отставке Никки Хейли с должности постпреда США при ООН не было внезапным, оно готовилось заранее. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает Axios.

Трамп пояснил, что около шести месяцев назад Хейли предупредила его о возможном желании «отдохнуть» в конце года. В указанный срок она уйдет со своего поста, уточнил он.

Глава США надеется, что Хейли вернется в Белый дом в другой должности.

Портал отмечает, ссылаясь на источники, что Хейли и Трамп обсуждали кадровое решение в начале октября. Для многих сотрудников президентской администрации уход Хейли стал неожиданностью.

Как сообщало ИА REGNUM, Хейли представляет США в ООН с 27 января 2017 года. Она известна резкими высказываниями в адрес России и заявлениями о возможном применении силы против КНДР. О её предстоящей отставке стало известно 9 октября.

Читайте также: Никки Хейли прокомментировала свою отставку с поста постпреда США в ООН

Читайте ранее в этом сюжете: Никки Хейли сказала Трампу «что-то очень важное»