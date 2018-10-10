Atlantic: Почему отставка Хейли повергла Вашингтон в шок?

Максим Исаев, , 07:59 — REGNUM

Всего несколько недель назад постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сопровождала президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке и на каждом шагу говорила о продвижении политики «Америка прежде всего». «Мы вышли из Парижского соглашения по климату, мы вышли из Глобального договора о миграции, мы вышли из ядерного соглашения с Ираном», — заявила Хейли, объясняя журналистам, как ее босс защищает суверенитет США. Незадолго до сессии Генеральной Ассамблеи ООН Хейли с гордостью заявила на конференции в Вашингтоне, что США больше не будут оказывать помощь странам, не поддерживающим политику Соединенных Штатов, пишет Ури Фридман в статье для американского журнала The Atlantic.

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Однако внешность может быть обманчивой. Во вторник, 9 октября, Хейли внезапно объявила, что в конце года покинет пост постоянного представителя США при ООН, чтобы, как сказал Трамп, «немного отдохнуть». «Странам может не нравиться то, что мы делаем, но они уважают то, что мы делаем… Хейли это хорошо понимает», — добавил Трамп.

Заявление Хейли шокировало Вашингтон, потому что она продемонстрировала превосходную живучесть в администрации Трампа, она смогла остаться на своем посту, когда лучшие советники в сфере внешней политики, такие как бывший советник по национальной безопасности Герберт Макмастер и бывший государственный секретарь Рекс Тиллерсон, уходили в отставку. Хейли всегда поддерживала Трампа по ряду высокоприоритетных вопросов.

Хейли отчаянно защищала решение Вашингтона по Израилю, выход США из нескольких организаций ООН, а порой даже использовала стиль Трампа, например, когда заявила, что Вашингтон включит в черный список страны, которые раскритиковали решение администрации Трампа о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Хейли одна из первых членов администрации Трампа подробно объяснила, почему США должны покинуть ядерную сделку с Ираном. Когда Трамп проводил политику максимального экономического давления на КНДР и угрожал военным ударом, Хейли проводила через ООН самые жесткие санкции против Пхеньяна.

Однако Хейли также не соглашалась с Трампом по многим вопросам. Эти противоречия могут внести ясность в вопрос об отставке постоянного представителя США. Если сравнивать с президентом, то Хейли проводила более привычную и нелюбимую Трампом глобалистскую республиканскую внешнюю политику. У Хейли была большая свобода действий, чем у других советников по внешней политике, поскольку она находилась в сотнях километров от политического хаоса, бушующего в Вашингтоне. Временами казалось, что Трамп переворачивает в столице все вверх дном, пока Хейли спокойно исполняла свои обязанности. «Я не вижу себя в продвижении политики «Америка прежде всего». Я больше рассматриваю это как защиту Америки. Каждый день я как будто надеваю на себя бронежилет, я просто не знаю, с кем мне придется сражаться на следующий день», — заявила Хейли летом 2017 года.

Хейли всячески поддерживала политику максимального давления на КНДР, но не проявила столько же энергии, когда Трамп начал обниматься с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Хейли постоянно указывала на необходимость защиты прав человека и поддержала более агрессивную позицию США в отношении России, чем ее босс. Администрации Трампа пришлось отмахнуться от заявления Хейли о новых санкциях против России, объяснив это тем, что она что-то перепутала. Хейли это не смутило. «Мы не доверяем России. Мы не доверяем Путину. Мы никогда не будем им доверять. Они никогда не войдут в число наших друзей. Это простой факт», — заявила Хейли в июле 2018 года, после того как Трамп выразил доверие президенту России Владимиру Путину, который заявил о том, что Москва не вмешивалась в президентские выборы США.

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Самый главный вопрос теперь заключается в том, как уход Хейли с поста постоянного представителя США при ООН повлияет на действия президента в международных делах, включая его переговоры с КНДР, многомиллиардную торговую войну с Китаем и одностороннюю кампанию по экономическому удушению Ирана.

Когда Трамп занял свой пост, он стремился заполнить высшие руководящие должности в своей администрации не такими, как Никки Хейли, а советниками, которые стали бы без особых возражений реализовывать его новаторскую и глубоко разрушительную повестку дня. В последние несколько месяцев Хейли начала играть значительно меньшую роль, поскольку государственный секретарь США Майк Помпео взял на себя большую роль в продвижении дипломатических инициатив Трампа, а советник по национальной безопасности Джон Болтон предпринял шаги по освобождению США от многих международных обязательств. Хейли, возможно, не видела своей роли в продвижении политики «Америка прежде всего», но ее преемник, скорее всего, будет хорошо понимать свою роль.