Китай объяснил США, кто на самом деле лезет во внутренние дела других стран

Пекин, , 05:35 — REGNUM Китай призвал США прекратить «необоснованную клевету и обвинения», а также положить конец словам и делам, которые подрывают китайско-американские отношения, сообщает 9 октября агентство Синьхуа.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Лу Кан дал соответствующие комментарии во время очередного ежедневного пресс-брифинга, отвечая на вопросы журналистов касательно недавних обвинений со стороны США, будто бы Китай вмешивался в «промежуточные выборы» в Сенат США 2018 года.

«С самого начала мы дали понять, что США не принимает беспочвенные обвинения в принципе… Как уже было сказано членом Госсовета КНР и министром иностранных дел Ван и во время его встречи с Майком Помпео, у Китая совесть чиста», — заявил Лу Кан, отмечая, китайская дипломатическая традиция подразумевает невмешательство в чужие дела.

Лу также заявил, что любые подобного рода высказывания совершенно «беспочвенны и неправдоподобны», и при этом «международное сообщество прекрасно информировано, какие страна на самом деле вмешивается во внутренние дела других», имея в виду США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в конце сентября обвинил Китай во попытке повлиять на промежуточные выборы в США, после чего МИД Китая дал четко понять, что все обвинения абсолютно безосновательны. Затем эта тема была отдельно обсуждена главой МИД Китая Ван И и госсекретарем США Майком Помпео, что не помешало тому, чтобы в американских СМИ эта тема вновь и вновь педалировалась.

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