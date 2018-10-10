Foreign Policy: США может не хватить денег на подготовку к войне с КНР?

Максим Исаев, , 07:24 — REGNUM

Администрация президента США Дональда Трампа намерена переориентировать военную направленность с антитеррористической борьбы на конкуренцию с крупными державами, такими как Китай. Вашингтон увеличит военные расходы, чтобы противостоять экономическому и военному росту Китая, пишет Лара Селигман в статье для американского издания The Foreign Policy.

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Однако ограничения на военные расходы и возможный провал республиканцев на промежуточных парламентских выборах, запланированных на ноябрь 2018 года, могут поставить под угрозу реализацию новой стратегии США. Первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан на прошлой неделе изложил новую стратегию США в сфере национальной обороны, назвав ее «исторической».

"Министерство обороны технически перевооружат, чтобы подготовить к конкуренции с крупными державами», — заявил Шанахан.

Изменение стратегии происходит на фоне нарастающей конфронтации между администрацией Трампа и Пекином. Вице-президент США Майк Пенс заявил в четверг, 4 октября, что Китай представляет угрозу для национальных интересов США, указав на то, что Китай может попытаться вмешаться в промежуточные ноябрьские выборы. Трамп ввел новые жесткие пошлины в отношении китайских товаров. Недавно американский эсминец выполнял операцию по свободе навигации в районе спорных островов Южно-Китайского моря, когда в нескольких десятках метров от него прошел китайский эсминец.

В 2019 финансовом году американские военные получат почти $700 млрд. Также стоит отметить, что впервые за последние десять лет конгресс своевременно достиг соглашения о годовом бюджете Пентагона, что позволило оборонному ведомству получить деньги 1 октября, в самом начале нового финансового года.

Военный бюджет пойдет на финансирование военных возможностей, необходимых для подготовки к конфликту с КНР. Представитель Пентагона Дэвид Норквист заявил на прошлой неделе, что характер конфликта в Тихом океане будет кардинальным образом отличаться от тех конфликтов, с которыми американские военные столкнулись на Ближнем Востоке, поэтому оборонное ведомство США должно подготовиться заранее.

Например, США потребуются стелс-бомбардировщики, которые не смогут обнаружить радары противника, а также истребители, способные преодолеть продвинутые системы ПРО КНР, считают эксперты. Устаревающие самолеты, такие как А-10 и В-52, не смогут выжить в условиях конфликта в Азии.

Пентагон особенно обеспокоен потенциальной конфронтацией в Южно-Китайском море, которая может перерасти в более широкую войну. Возможно также, что война с Китаем может начаться после краха северокорейского режима. В любом случае Китай обладает необходимыми военными возможностями для того, чтобы поставить под угрозу выживание кораблей ВМС США и американских самолетов вблизи материка.

«На Ближнем Востоке мы обычно имели дело с теми, кто не мог задействовать авиацию против нашей пехоты… В Тихом океане ситуация будет выглядеть иначе», — считает Норквист. Новая среда «меняет способ обучения, меняет способ борьбы, меняет способ развертывания», подчеркнул Норквист.

Военный бюджет в размере около $670 млрд позволит Пентагону приобрести современное оборудование, необходимое для реализации новой стратегии и модернизации старых систем оружия, заявили военные чиновники. Среди прочего конгресс выделил финансирование на приобретение дополнительных 15 истребителей F-35, увеличение инвестиций в подготовку отрядов пехоты к ближнему бою, наращивание производства систем наведения для «умных» бомб, модернизацию ядерного сдерживания, укрепление потенциала систем ПРО на Аляске, в Калифорнии и ЕС, модернизацию танков «Абрамс» и увеличение численности кораблей ВМС США до 355. Военный бюджет также предусматривает развитие передовых технологий, таких как искусственный интеллект и гиперзвуковое оружие.

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Однако, учитывая секвестр бюджета, который устанавливает ограничения на объем военных расходов, неясно, как администрация Трампа будет воплощать в жизнь намеченные планы. Ранее американские законодатели пришли к соглашению, согласно которому в течение 2018 и 2019 годов были отменены ограничения, предусмотренные в Законе о контроле за бюджетом 2011 года, который вводит повсеместное сокращение расходов на оборону и дискреционные расходы. Однако действие этого соглашения истекает в 2020 финансовом году. Более того, если демократы получат большинство в палате представителей Конгресса США в результате ноябрьских промежуточных выборов, то конгресс вряд ли поддержит увеличение военного бюджета в будущем.

Норквист признал, что возвращение бюджетных лимитов в 2020 году создаст определенные проблемы в плане реализации запланированного стратегического сдвига. Однако администрация хорошо подготовлена для защиты своей новой военной стратегии как в конгрессе, так и перед американской общественностью, добавил Норквист.