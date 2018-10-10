Трамп планирует встретиться с Ким Чен Ыном после выборов в конгресс

Вашингтон, , 05:06 — REGNUM Саммит американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет не раньше ноябрьских промежуточных выборов в конгресс США. Об этом заявил американский президент агентству Reuters.

На вопрос журналистов, когда состоится встреча лидеров США и КНДР, Трамп ответил:

«Это будет после промежуточных выборов (в конгресс США — прим. ИА REGNUM ). Я просто пока не могу уехать».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в переговорах с Северной Кореей достигнут «невероятный прогресс». Он также отметил сложившиеся хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако заявил о неготовности США снять санкции.

Ранее, 6−7 октября госсекретарь США Майк Помпео посетил Пхеньян для переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Переговоры были посвящены подготовке ко второй встрече лидеров США и КНДР.

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