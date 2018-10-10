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Трамп намерен пообедать с рэпером Канье Вестом

Политика

И обсудить тюремную реформу

Трамп намерен пообедать с рэпером Канье Вестом
David Shankbone
Канье Вест

Вашингтон, 10 октября 2018, 04:36 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп проведет в Белом доме ланч с американским рэпером Канье Вестом, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она отметила, что на ланче Трамп и Вест обсудят вопросы тюремной реформы и меры по предотвращению преступности. Кроме того, они намерены обсудить вопросы восстановления промышленности в США. Артист также встретится с зятем Трампа и старшим советником президента США Джаредом Кушнером.

Ранее американский рэпер неоднократно высказывался в поддержку Дональда Трампа, что не раз приводило к травле музыкального исполнителя в соцсетях и СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября президент США Дональд Трамп похвалил Канье Веста за бесстрашие, которое он, по мнению президента, показал на телешоу Saturday Night live, надев кепку с надписью MAGA (Make America Great Again — слоган кампании Трампа — прим. ИА REGNUM ).

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп поблагодарил Канье Веста за поддержку

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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