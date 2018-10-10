Кургинян: В России создается новая интеллигенция взамен предавшей народ!

Москва, , 04:15 — REGNUM Поскольку позднесоветская и постсоветская интеллигенция предала народ, страну и историю России, ей придется уступить место нарождающейся и создаваемой из недр русского народного духа новой интеллигенции, лишенной предательской народофобии и заискивания перед Западом, заявил 9 октября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Кургинян отметил, отсылая к испанскому философу Мигелю де Унамуно, что помимо экстраистории, над которой глумились в перестроечные и постперестроечные годы, устраивая шабаш, и на который народ поддался, есть еще и внутренняя, глубинная история народа. Эта история выдержала тяжелейшие испытания.

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При этом, локомотивом поношения России, ее истории и культуры стала сама советская и постсоветская интеллигенция, которая была, по большому счету, призвана все эти ценности защищать, пока не совершило преступление исторического предательства.

«Она начала презирать народ примерно в 70-е годы. Я помню это… Вот эта интеллигенция презрение к своему и народу и презрение к своей истории и так далее, она навязала, она продавило его. Она совершила страшное преступление. Но на пути этому преступлению встали две вещи: народный дух и практически нова интеллигенция», — отметил политолог.

При этом, по его убеждению, эта самая предавшая народ, страну и историю интеллигенция не способна ни на что позитивное и она должна уйти с исторической сцены, уступив место новой, нарождающейся русской интеллигенции.

«Сейчас вопрос заключается в том, возможно ли в России создание новой интеллигенции, которая не была бы проникнута этим духом народофобии, презрения и тяготения туда и которая была бы полностью современной и состоятельной. Именно создание, заново, практически на пустом месте, и она создается!», — заявил эксперт.

На удивленные возгласы присутствующих в студии представителей российской интеллигенции касательно того, что значит «создавать» и кто будет это делать, Кургинян дал однозначный ответ.

«Её создает народ из себя… неизвестно, какие чудеса ее создают, неизвестно откуда появляются эти молодые ребята, которым эту ненависть к истории навязывали, и которые её любят больше, чем комсомольцы 80-х годов. Россия чудовищным образом выдержала, выстояла потому, что эта гордость нашлась внутри, ее обрели заново!», — закончил мысль Кургинян, добавив, что именно с опорой на внутреннюю народную гордость и будет происходить начавшийся процесс восстановления страны.

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