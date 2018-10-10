Вашингтон, , 03:28 — REGNUM Российский Крым — проблема не только Украины, но и Южной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока, заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко на заседании в Организации Объединенных Наций, сообщает «Укринформ».

"Оккупация и последующая милитаризация Крыма имеет далеко идущие последствия для безопасности не только в Черноморском регионе, но во всей Южной Европе, а также в регионе Северной Африки и Ближнего Востока», — заявил Ельченко.

Украинский представитель счел нужным добавить, что доказательством его слов служат «нынешние события в Сирии». К тому же, по его словам, Россия не только «наращивает военную агрессию в Азовском море» и мешает навигации, но и создает экологические проблемы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители нынешней украинской показали, на что готовы ради защиты от России, которая «стала токсичной во всех смыслах». Украинский депутат 9 октября явился на сессию ПАСЕ в резиновых перчатках для «химзащиты» от России, после чего получил официальное замечание.

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