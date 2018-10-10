Кургинян: герои Первой чеченской пробудили в стране «возвратный патриотизм»

Москва, , 03:07 — REGNUM Именно героизм русских солдат в Первую чеченскую войну (1994−1996) пробудил в русских волну «возвратного партиотизма» после унизительного перестроечного и постперестроечного самобичевания, заявил 9 октября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Политолог вспомнил, как в ту пору министр обороны России Павел Грачев назвал тогдашнего председателя комитета Госдумы по обороне Сергея Юшенкова «гаденышем» за ту позицию, которую он занимали в отношение армии и русских солдат, шедших умирать за Россию в Чечню.

По словам эксперта, в сложившей ситуации Грачев понял, что если деморализованный информационной политикой власти и, зачастую, предательским поведением тогдашней власти, солдат «не возьмет в руки автомат и не будет защищать, с него и его детей кожу заживо сдерут».

«Самое главное, мне кажется не героизм Второй чеченской воины — он был понятен, он был подкреплен уже государством, а Первой, когда предавали всё, шельмовали что угодно, а ребята шли и умирали за Россию. И эти ребята — самые главные герои, которые подняли потом эту волну возвратного патриотизма», — полагает эксперт.

Отметим также, что по мнению лидера движения «Суть времени», это самый «возвратный патриотизм» русских пришел на смену самоумалению и покаянию, на которые его купили Запад и США в частности, задев тонкие струны русской души. Теперь же такой перестроечный номер не пройдет в виду того, что у народа выработался «тефлоновый» патриотизм.

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