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В ПАСЕ депутату Рады напомнили, что он не в театре

Политика

И сказали, как не надо одеваться

Страсбург, Франция, 10 октября 2018, 02:57 — REGNUM  Замечание депутату Верховной рады Алексею Гончаренко (Блок Петра Порошенко) было высказано в ПАСЕ из-за его выходки с перчатками, сообщает украинское издание «Гордон».

После выступления Гончаренко, который вышел к микрофону в резиновых перчатках, ведущая заседания напомнила украинскому представителю, что он — «не на театральной сцене, поэтому не стоит одеваться, как на театральной сцене».

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Напомним, в Страсбурге проходит очередная сессия ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы). Украинские представители уже успели проявить себя. Так, 9 октября представитель Украины в ПАСЕ Ирина Геращенко заявила, что ее соотечественники вывели из себя генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 октября Гончаренко вышел на трибуну в ПАСЕ в резиновых перчатках для «химзащиты», обвинив Россию в убийстве людей. Перед выступлением он сказал прессе: открывая двери российской делегации, надо помнить, что «необходимо обеспечить всех членов ассамблеи костюмами химической и радиационной защиты», потому что Россия стала «токсичной во всех смыслах».

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