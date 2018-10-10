Никки Хейли сказала Трампу «что-то очень важное»

Москва, , 02:44 — REGNUM Отставка постоянного представителя США при ООН Никки Хейли не повлияет на отношения с Россией, заявил 9 октября американский журналист Дмитрий Саймс в эфире Первого канала.

По его мнению, событие на двусторонние отношения «большого резонанса иметь не будет», поскольку Хейли не определяла американскую политику.

«Ее определяет президент, советник по национальной безопасности, помогающий президенту, государственный секретарь. Хейли играла очень активную роль, если хотите, на поприще публичной дипломатии, где ее заявления были резкими, красочными и привлекали большое внимание», — считает журналист.

Саймс отметил близкие отношения представителя при ООН с президентом США Дональдом Трампом:

«Хотя она часто отклонялась от его курса внешней политики, всегда проявляла свою лояльность, советовалась с Белым домом заранее. У нее была функция неформального посла президента Трампа к неоконсерваторам, истеблишменту, показывая, что есть в администрации Трампа вот такие надежные люди, выступающие за так называемые демократические интервенции. Мне трудно представить, что президент захочет и сможет найти человека с ее активностью».

На поле публичной дипломатии они, полагает Дмитрий Саймс, стали друзьями, у них было совместное выступление в Белом доме.

«Президент сказал, что он будет рад видеть ее снова в своей администрации, а Хейли — что-то очень важное. Что не только она не будет баллотироваться в 2020 году на пост президента, а ее подозревали в таком интересе, но и будет вести активную кампанию в поддержку Трампа», — сказал журналист.

Он добавил, что для Трампа «очень важно заручиться поддержкой женщин, особенно независимых или республиканок», и слова Хейли как раз и стали такой поддержкой.

Напомним, Никки Хейли покинет пост постоянного представителя США при ООН в конце 2018 года. 9 октября президент Дональд Трамп принял ее отставку. СМИ назвали возможную преемницу — бывшего советника Дину Пауэлл.

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