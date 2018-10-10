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Великобритания назвала сроки заключения сделки по Brexit

Политика

Уже этой осенью

Великобритания назвала сроки заключения сделки по Brexit
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Brexit

Лондон, 10 октября 2018, 02:34 — REGNUM  Сделку Великобритании с Евросоюзом по поводу выхода страны из состава ЕС планируется заключить в «ближайшие недели», заявил британский министр по делам Brexit Доминик Рааб во время выступления в парламенте, сообщает Metro.

Рааб подчеркнул, что соглашение будет достигнуто в ближайшие недели, при этом «конституционная целостность» Великобритании будет защищена.

«Я уверен, что мы достигнем сделки этой осенью», — заявил он.

Также Рааб отметил, что Великобритания готова к выходу из ЕС и без заключения сделки. По его словам, Евросоюзу пора обратить внимание на тот прагматизм, который демонстрирует Соединенное Королевство.

С другой стороны, глава теневого кабинета по делам Brexit Кир Стармер высказал сомнения в реалистичности такого сценария. По его словам, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провалила неформальные переговоры с Евросоюзом в австрийском Зальцбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября представитель Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил, что соглашение с Великобританией может быть достигнуто «уже очень скоро». По его словам, переговоры по выходу Великобритании из ЕС движутся в правильном направлении.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мы идем в правильном направлении» — Брюссель надеется на сделку по Brexit

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Выход Великобритании из Евросоюза
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