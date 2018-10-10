Bild узнал, сколько Греция хочет получить от ФРГ за нацистскую оккупацию

Берлин, , 02:26 — REGNUM Греция считает, что Германия должна выплатить около 376 млрд евро в качестве возмещения ущерба от нацистской оккупации в 1941—1944 годах. Эти данные содержаться в секретном докладе парламентской комиссии Греции, который оказался в руках немецкой газеты Bild.

Согласно докладу, в эту сумму входят 171,4 млрд евро за разрушение инфраструктуры в стране во время войны, 10,3 млрд — за оккупационный заем (во время оккупации нацисты забрали золото и деньги из греческих банков), 33,8 млрд — за потери государственных ресурсов и 53,8 млрд — за производственные потери во время оккупации.

Также Bild сообщает, что Афины намерены обсудить эти финансовые претензии к Германии во время визита президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Грецию. Ранее Греция уже выступала с подобными требованиями, однако немецкая сторона отказывалась обсуждать вопрос репараций, заявляя, что этот вопрос является давно урегулированным.