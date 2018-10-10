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Молдавии готовят государственную идеологию — «евроинтеграцию»

Политика

Правящая Демпартия внесет проект в повестку одного из ближайших заседаний

Кишинёв, 10 октября 2018, 02:03 — REGNUM  На одном из ближайших заседаний парламента Молдавии правящая Демпартия вынести на рассмотрение законопроект о внесении курса на «евроинтеграцию» в конституцию страны. Как передает ИА REGNUM, об этом заявил на брифинге в Кишиневе лидер Демпартии Владимир Плахотнюк.

Он признался, что в законодательном органе пока нет достаточного числа голосов для изменения конституции, и демократы рассчитывают на поддержку либерал-демократов и либералов.

Плахотнюк также выступил с инициативой избирать судей прямым голосованием граждан. По его словам, это сделает судебные структуры по-настоящему независимыми. Юридическая комиссия, по его словам, в ближайшее время разработает такой проект,.

Ранее Демпартия провозгласила, что теперь будет «промолдавской партией». Президент Додон и Партия социалистов ранее не исключали возможности коалиции с «промолдавской партией» в будущем парламенте страны.

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Внешняя политика Молдавии
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