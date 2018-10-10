США вырабатывают в людях рефлекс на Россию?

Москва, , 01:05 — REGNUM Задачей информационной политики США по отношению к России является выработка рефлекса с негативными реакциями, заявила 9 октября вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в эфире Первого канала.

«Сегодня ложь, обман — инструменты политики, которая используется Соединенными Штатами против России. Для чего? Задача очень простая: чтобы на уровне рефлекса у граждан других стран по отношению к России появлялись испуг, страх, гнев, недоверие, возмущение. То есть все негативные реакции, которые позволяют политикам этих стран беспрепятственно осуществлять любые агрессивные действия по отношению к России», — сказала она.

Политик считает, что санкции, как прямая агрессия, популярны за рубежом именно из-за образа врага в лице России, который «насаждается через разные ложные обвинения и новости».

Ранее Ирина Яровая рассказала о мощи и возможностях кибервойск США.

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