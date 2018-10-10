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Под капельницей. Голодающий фигурант «Нового величия» госпитализирован

Политика

Начались осложнения

Москва, 10 октября 2018, 01:07 — REGNUM  Объявивший голодовку в СИЗО член организации «Новое величие» Вячеслав Крюков госпитализирован, пишет газета «Комменрсантъ».

Уточняется, что, по данным его адвоката Дмитрия Иванова, Крюкова перевели в больницу «Матросская тишина» при СИЗО. У арестованного начались осложнения с почками. В больнице Крюков помещен под капельницу.

Напомним, Крюков — один из фигурантов дела о создании экстремистской организации «Новое величие». Задержан среди других десяти членов группы в марте и помещен под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября Крюков, а также другой член «Нового величия» Руслан Костыленков начали голодовку в СИЗО. Они решили отказаться от еды в день, когда Дорогомиловский суд Москвы продлил им арест до 13 декабря 2018 г.

Через неделю после начала голодовки Крюков обратился к российскому уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, чтобы она повлияла на изменение ему меры пресечения: из СИЗО подследственному хотелось бы перейти под домашний арест.

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