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Пушков: После ухода Хейли никто плакать не будет

Политика

Она так и не стала крупным политиком

Москва, 10 октября 2018, 00:52 — REGNUM  Уход Никки Хейли с поста постоянного представителя США при ООН почти никого не расстроит, заявил 10 октября член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Twitter.

«No tears. Уход Хейли, прославившейся рекордным объемом лицемерия на посту представителя США в ООН, почти никого не расстроит. Она не была ни крупным дипломатом, ни мудрым политиком», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября стало известно, что Никки Хейли до конца года уйдет с должности постпреда Соединенных Штатов при ООН. По данным агентства Reuters, президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатуру Дины Пауэлл на эту должность после ухода Хейли.

Читайте ранее в этом сюжете: Небензя сожалеет об уходе Хейли с должности постпреда США при ООН

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