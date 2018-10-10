Яровая рассказала о мощи кибервойск США

Москва, , 00:37 — REGNUM США успешно и результативно используют информацию для вторжения в дела других государств, заявила 9 октября вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в эфире Первого канала.

«Когда я слышу из уст американских политиков обвинения кого бы то ни было в информационной пропаганде, влиянии и вторжении — это исключительная неправда по простой причине: США первыми успешно и до сих пор результативно используют в глобальном масштабе в мире информацию как средство вторжения в суверенные дела других государств и управления сознанием», — сообщила вице-спикер.

По ее словам, цветные революции, принятие резолюций на основании ложных обвинений, — это все стало данностью.

Яровая рассказала историю создания кибервойск Соединенных Штатов Америки:

«До 1953 года США имели институты, которые вели с Советским Союзом психологическую войну. В их доктринальных документах она так и обозначалась. С 1953 года они назвали ее информационной. В 1992 году в документах минобороны информационная война закрепляется понятийно. В 1998 году эксклюзивное право обладания интернетом закрепляется за США, потому что компания ICANN обладает исключительным правом регистрации доменных имен. Дальше создаются первые кибервойска — именно в Соединенных Штатах. В 2016 году финансирование кибервойск составляло 5,5 млрд долларов. Их численность на тот момент составляла 5,5 тыс. единиц. Это то, что было публично, в официальных данных».

Политик считает, что слово «фейк» умаляет уровень проблемы, поскольку информация влияет на человека и управляет его сознанием. При этом человек является носителем гражданских прав и свобод, определяет политику страны и формирует власть.

Читайте развитие сюжета: США вырабатывают в людях рефлекс на Россию?