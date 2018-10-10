Зорькин: Демократия лучше всего работает в двухпартийной системе

Санкт-Петербург, , 00:11 — REGNUM Председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин считает, что для построения «реальной демократии» лучше всего подходит двухпартийная политическая система. Об этом он написал в своей статье «Буква и дух Конституции», которая была опубликована 9 октября на сайте «Российской газеты».

По мнению Зорькина наличие нескольких или даже многих партий ещё не гарантирует устойчивой правовой демократии. Председатель Конституционного суда считает, что мировой политический опыт показывает, что в организационном плане реальная демократия наиболее эффективным образом обеспечивается двухпартийной (двухблоковой) системой, позволяющей сформировать политическую волю основных социально-политических сил как в элитах, так и в массах.

Конкуренция этих двух сил в парадигме «правящее большинство — парламентская оппозиция» предотвращает застой в политической системе и заставляет властьимущих слушать народные массы.

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