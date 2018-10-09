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Небензя сожалеет об уходе Хейли с должности постпреда США при ООН

Политика

Российский дипломат назвал Никки Хейли «харизматичной личностью»

Нью-Йорк, США, 9 октября 2018, 23:59 — REGNUM  Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил сожаление в связи с уходом в отставку его американской коллеги Никки Хейли, отметив, что представитель США при ООН была «харизматичной личностью».

Как заявил российский дипломат журналистам, несмотря на все имеющиеся разногласия между Москвой и Вашингтоном, с Никки Хейли удалось наладить «хорошие рабочие отношения».

Небензя также отметил, что российская сторона будет готова работать с любым постпредом США в ООН, который будет назначен президентом Дональдом Трампом и одобрен Сенатом США. При этом он выразил надежду на улучшение отношений между двумя странами, подчеркнув, что это имеет важное значение «для всего мира».

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Напомним, ранее сегодня стало известно, что Никки Хейли до конца текущего года покинет должность представителя США при ООН, которую она занимала с начала 2017 года. Дональд Трамп сообщил о намерении рассмотреть кандидатуру своего бывшего советника Дины Пауэлл для назначения её на освобождающийся пост.

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Российско-американские отношения
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