Москва, , 23:56 — REGNUM Фундамент для ныне проявившихся противоречий на Украине был заложен вместе с её возникновением как независимого государства. Об этом 9 октября заявил член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Беспалько в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Проблема нынешней Украины не в том, что сейчас там пытаются заложить какие-то тенденции к расколу. А в том, что они были заложены изначально при создании этого государства. Это государство лоскутное. Ещё украинский историк-регионалист Андрей Мальгин написал целую книгу, посвящённую истории создания и разнородности этих регионов», — заявил Беспалько.

Эти тенденции к расколу, разнородность во всём — в культуре, в менталитете, в истории, в языке, предпочтениях во внешней политике, — были заложены в государстве изначально. Поэтому преодолеть их какими-то политическими методами, путём создания одной партии, нивелированием другой, невозможно, считает политолог.

«Жители Украины благоденствовали, только когда Украины не было и она была частью большого общего государства. Когда это произойдёт, там наступит мир и процветание, и всё станет хорошо. Тогда уроженцы Украины станут прекрасными культурными, государственными и военными деятелями», — подчеркнул он.

«Люди, которые живут на Украине, имеют колоссальные способности, но эти способности проявляются в рамках большого общего государства», — добавил Беспалько.