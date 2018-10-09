Поворот к Азии: «Членство в ПАСЕ для России теряет актуальность»

Москва, , 23:53 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) стремительно теряет своё значение для России в свете проходящего в Турции III Совещания спикеров парламентов стран Евразии. Об этом 9 октября заявил председатель экспертного совета Фонда «Мастерская Евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«ПАСЕ — это не актуально. В турецкой Антальи сейчас проходит совещание спикеров парламентов Евразии. Более 40 стран принимают участие в этом серьёзнейшем совещании. ПАСЕ Россию уже не лимитирует», — заявил Трофимчук.

По его словам, на состоявшемся форуме были достигнуты важные договорённости и достигнут новый этап сотрудничества в рамках Евразийского пространства. Представители 41 стран провели переговоры на тему экономического сотрудничества, экологической среды и устойчивого развития в Евразии.

В рамках совещания в Анталье уже состоялась вторая за всё время встреча председателя Государственной думы России Вячеслава Володина со спикером Великого национального собрания Турции Бенали Йылдырымом и другими главами парламентов. В том числе Госдума и Национальное собрание Турции подписали протокол о намерении создать межпарламентскую комиссию высокого уровня.

«Это уже третье совещание по счёту. Россия раздвигает свои рамки и работает в целом на Евразию. На Европу, наверное, смысла нет замыкаться. Поэтому пусть Украина вяжется с этими структурами. Россия уже несколько иначе на них смотрит после таких совещаний», — указал Трофимчук.

Напомним, что 9 октября парламентская ассамблея Совета Европы отказалась голосовать за смену санкционных правил относительно России. Теперь решение этого вопроса отложено на 2019 год, а потому пока что Россия не может возобновить своего участия в организации.