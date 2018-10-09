«Экономический успех Украины немыслим без сотрудничества с Россией»

Москва, , 23:51 — REGNUM Рано или поздно киевские власти придут к необходимости сближения с Россией ради экономического восстановления Украины. Об этом 9 октября заявил депутат Верховной Рады Украины V—VII созыва Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Когда они сидят в кабинетах и начинают прописывать стратегию экономического развития Украины — а у них хоть совой по пеньку, хоть пеньком по сове. Почитайте программу Юлии Владимировны (Тимошенко), посмотрите, на чём она основана? Какой тезис вы ни возьмёте, любой проект внутри Украины — будь то газовый хаб, будь то Шёлковый путь, — оно всё связано с Россией», — заявил Килинкаров.

По его словам, враждебное отношение Киева к России фактически нивелирует все стратегические экономические и политические преимущества Украины, из которых можно извлекать пользу только лишь при условии тесного сотрудничества со своим восточным соседом.

Понимание необходимости и неизбежности налаживания сотрудничества с Россией на новых началах ощущается при этом всеми основными украинскими политиками, уверен Килинкаров. И тот, кто выиграет грядущие президентские выборы, придёт к тому, чтобы объявить предшествующую политику несостоятельной и «найти виновных в этих событиях».

«Они сидят в кабинетах и понимают, что что-то нужно делать. Я утверждаю, что политическая борьба внутри Украины, внутренняя борьба, ведётся фактически за право вести переговоры с Путиным по установлению мира», — полагает он.