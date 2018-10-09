Выборы на Украине: «На проигравшего повесят войну и провалы в экономике»

Москва, , 23:49 — REGNUM На Украине политическая борьба свелась к тому, чтобы найти виновных в сложившемся политическом и экономическом кризисе в стране. Об этом 9 октября заявил депутат Верховной Рады Украины V—VII созыва Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«10 тыс. погибших людей — этого никто не забудет и никто никому ничего не простит. Кто-то должен будет за это нести ответственность. Победителей не судят. А тот, кто проиграет — на того навесят всё. И войну, и провалы в экономике, и коррупцию. Всё это будет. Они борются за право выжить политически и физически. За это ведётся внутриполитическая борьба», — заявил Килинкаров.

По его словам, за неимением других возможностей действующий президент Украины Пётр Порошенко был вынужден в ходе избирательной кампании замкнуться на тех темах, по которым только и возможно заполучить политические очки на ближайший период — разумеется, не без помощи и покровительства Вашингтона.

Впрочем, даже в этих направлениях действия украинского президента приводят разве что лишь к сиюминутным дивидендам, а в целом же способствуют дальнейшему ухудшению ситуации в стране. К обострению политической нестабильности приведёт решение по томосу Константинопольской церкви, и уж совершенно избыточно говорить о катастрофических результатах спекуляций по национальной и «языковой повестке».

«На сегодняшний день Порошенко пытается замкнуться в своей матрице: армия, вера и язык. Почему? Потому что больше говорить ему не о чем! В социальной политике провал, в экономической политике провал», — указал он.

«Почему это решение (Голодомор) принято именно сейчас? Тридцатилетний диалог и решение принято только сейчас? Или по томосу? В период старта избирательной кампании принимается два решения: и в отношении Голодомора, который Ющенко поднимал ещё 10 лет назад, и в отношении томоса. Они таким образом пытаются подыграть Порошенко», — указал Килинкаров.

Отметим, что вечером 9 октября заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о том, что Украине предоставили Томос об автокефалии Украинской православной церкви.