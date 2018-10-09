Дональд Трамп назвал кандидата на должность постпреда США при ООН

Вашингтон, , 23:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен рассмотреть кандидатуру Дины Пауэлл на должность постоянного представителя США при ООН в связи с уходом с этой должности Никки Хейли, передаёт агентство Reuters.

Как сообщил глава Белого дома журналистам, Никки Хейли поможет ему определиться с кандидатурой нового постпреда. Затем назначение должен будет утвердить сенат США.

Информация о том, что Дина Пауэлл может стать новым постпредом США при ООН ранее уже появилась в СМИ. Пауэлл занимала должности в госдепартаменте и Белом доме при администрации президента Джорджа Буша-старшего. С 2017 по 2018 год работала заместителем по стратегическим вопросам советника Дональда Трампа по национальной безопасности. В этом году Пауэлл получила должность в руководстве инвестиционного банка Goldman Sachs Group.

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45-летняя Дина Пауэлл, как и Никки Хейли, является дочерью иммигрантов. Она родилась в Каире в коптской христианской семье, эмигрировавшей в Соединённые Штаты, когда девочке было четыре года.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что Никки Хейли до конца года покинет должность постоянного представителя США при ООН, которую она занимала с января 2017 года.

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