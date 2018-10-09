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Новак: Санкции уже не остановят строительство «Северного потока — 2»

Политика

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Новак: Санкции уже не остановят строительство «Северного потока — 2»
Иллюстрация: Gazprom.ru
«Северный поток-2»

Москва, 9 октября 2018, 23:29 — REGNUM  Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что никакие санкции уже не остановят строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 9 октября, сообщает телеканал RT.

По словам Новака, российские власти рассчитывают, что никаких санкций на «Северный поток — 2» и компании, которые его строят, наложено не будет. Но даже если это произойдет, то проект всё равно будет реализован.

«Укладка уже началась», — сказал министр.

На данный момент все строительные работы идут по плану, отставания от графика нет.

Напомним, ранее Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 1» полностью загружен, и необходимо срочно создавать новую инфраструктуру доставки газа. Именно для этого и строится «Северный поток — 2».

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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