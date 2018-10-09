Посольство РФ в Лондоне опровергло данные о российских войсках в Ливии

Лондон, , 23:12 — REGNUM Публикация британской газеты The Sun о том, что Россия якобы перебросила в Ливию «несколько дюжин» военнослужащих спецназа и сотрудников Главного управления Генштаба ВС России, «не имеет ничего общего с реальностью». Об этом сегодня, 9 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Лондоне.

В российской дипломатической миссии заявили, что публикация в газете The Sun о якобы переброске российского спецназа в Ливию — ни что иное, как попытка перенести ответственность за разрушенную страну и разрушенные жизни миллионов ливийцев на Россию, которая не имеет никакого отношения к военному вторжению НАТО в эту страну в 2011 году.

Напомним, в газете The Sun сказано, что британская разведка якобы доложила премьер-министру Терезе Мэй о том, что президент России Владимир Путин якобы хочет превратить истерзанную войной североафриканскую страну в «новую Сирию».