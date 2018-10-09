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Продажи вооружений США за рубеж выросли до $55,6 млрд

Политика

Продажи увеличились благодаря программе Трампа «Buy American»

Вашингтон, 9 октября 2018, 23:15 — REGNUM  Продажи оружия и вооружений США иностранным государствам в текущем году выросли на 33% до $55,6 млрд, 9 октября передает агентство Reuters.

По словам представителя администрации, продажи увеличились благодаря программе президента США Дональда Трампа «Buy American» («Покупай американское»), который снял ряд ограничений на поставки вооружений за рубеж.

Соединенные Штаты остаются крупнейшим экспортером вооружений в мире по совокупной стоимости продаваемого оружия. В пятерку лидеров также входят Россия, Китай, Франция и Германия.

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Военное влияние США в мире
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